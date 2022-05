“Fuga sul Kenya” con Pro Natura. Appuntamento su piattaforma digitale il 24 maggio alle ore 21 con Luigi Ottonello.

I MARTEDÌ PRO NATURA in collaborazione con il Museo Civico di Storia Naturale “G. Doria”

MARTEDÌ 24 MAGGIO 2022 ORE 21 “FUGA SUL KENYA”. Presentazione su piattaforma digitale. Relatore Luigi Ottonello.

Due viaggi in uno. Si inizia con il trekking in traversata d’alta quota nel parco nazionale del Monte Kenya, sulle tracce di Benuzzi e compagni, italiani prigionieri di guerra che per puro spirito avventuriero fuggirono e salirono la montagna che dominava il campo di prigionia, Punta Lenana 4.985 m, dove fecero sventolare il tricolore italiano per alcuni giorni.

Un trekking che parte dalle piantagioni di te, attraversa la foresta pluviale e tocca praterie e deserto lavico d’altura intervallate da profondi laghi sino alle nevi perenni o meglio ciò che il riscaldamento globale ha risparmiato. Un tripudio di sfumature di verde e azzurro quotidianamente trasformate in grigio dalla risalita di umide nuvole dalla pianura.

La seconda parte, fatta eccezione del bellissimo safari nel Samburu National Park, è dedicata interamente alla Rift Valley, densamente popolata quindi antropizzata ma ancora con spazi di pura wilderness soprattutto al lago Baringo, dove la popolazione è in grave difficoltà per l’innalzamento veloce e misterioso delle sue acque salmastre, e al monte Elgon, un vulcano spento oltre i 4.000 metri, ai confini con l’Uganda. Notevole anche la visita alla foresta primaria pluviale di Kakamega, ormai la più settentrionale del pianeta e al Monte Longonot nei pressi del turistico lago Naivasha.

Il giusto epilogo si consuma a cena in un ristorante locale nella caotica e immensa Nairobi dove l’attrazione è il nostro gruppo.

