Fuga di gas alla Migliarina per rottura tubo, sul posto i VVF Spezia

Questa sera, i vigili del Fuoco della Spezia, sono intervenuti in via Poggiolini, in zona Migliarina, per una fuga di gas di notevole portata dovuta alla rottura di in tubo.

Per mettere in sicurezza la zona i vigili del fuoco hanno dovuto far evacuare una palazzina di 8 appartamenti.

I condomini sono stati gentilmente ospitati presso il Comando provinciale, Salvo D’acquisto dei Carabinieri della Spezia, posto nelle immediate vicinanze.

Sul posto la ditta autorizzata alla riparazione ha terminato le operazioni di ripristino con l’assistenza della squadra dei vigili del fuoco intervenuta.

Sul posto anche i carabinieri ed i vigili urbani della Spezia.