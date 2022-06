Frontale nell’Imperiese, tre feriti: sul posto l’elisoccorso Grifo

Tre i feriti, due gravi

Grave incidente sulla strada statale SS28 del Colle di Nava, nell’Imperiese, dove due auto si sono scontrate frontalmente.

Una Toyota ed una Fiat Panda si sono scontrate violentemente per cause ancora in fase di accertamento.

I Vigili del fuoco di Imperia, hanno estratto il conducente della Panda dalle lamiere. Mentre i militi della Croce Rossa di Pieve di Teco e il personale del 118 hanno prestato assistenza ai feriti.

Sul posto è giunto anche l’elicottero Grifo del 118 di Albenga.

Sono tre i feriti di cui due gravi. Un ragazzo che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure in codice rosso. Il secondo ferito, un uomo, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso di Imperia. Una donna, è stata trasportata all’ospedale di Imperia per accertamenti.

La strada che è stata provvisoriamente chiusa al traffico nel comune di Cesio. La circolazione è temporaneamente indirizzata sulla provinciale 95. A comunicarlo è l’Anas.

Sul posto sono presenti personale Anas, 118, Vigili del fuoco e i Carabinieri.