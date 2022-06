Basko Arena torna con Albano e Anna Tatangelo

Genova – Tornano a luglio gli appuntamenti estivi a base di musica e divertimento che Basko, insegna supermercati del Gruppo Sogegross, dedica alla cittadinanza.

“Basko Arena”, propone uno spettacolo di grande musica italiana e divertimento: protagonisti di questa 6a edizione due artisti di eccellenza del panorama nazionale ma non solo: giovedì 14 luglio ALBANO si esibirà a Genova Cornigliano, mentre giovedì 28 luglio sarà Anna TATANGELO ad animare la serata a Romito Magra (SP). Entrambi gli appuntamenti saranno condotti dalla speaker radiofonica Marina Minetti.

Una vera e propria festa aperta a tutti: nei pressi del palco allestito negli spazi esterni presso i due supermercati infatti, ci sarà anche un “village” colorato con DJ set, giochi e animazioni per i più piccoli, degustazioni gratuite e distribuzione di gadget, dove divertirsi, a partire dal pomeriggio alle 16, in attesa del grande spettacolo serale che inizierà alle 21.

“Dopo due anni di stop forzato, torna Basko Arena con due serate di spettacolo, musica e divertimento, aperto a tutti con ingresso gratuito: un appuntamento giunto alla 6a edizione, divenuto una tradizione per i nostri fedeli clienti che hanno accolto le passate edizioni con entusiasmo e partecipazione – spiega Giovanni D’Alessandro, Direttore Canale Basko – Come per le passate edizioni, luogo dell’evento sono le piazze antistanti i supermercati, e quest’anno saranno quella di Genova Cornigliano e di Romito Magra in provincia della Spezia, due importanti punti di riferimento per Basko. Due famosissimi artisti porteranno la loro musica e i loro successi, in un grande concerto dal vivo, abbracciando il calore del pubblico delle piazze. Due serate di grande condivisione e spettacolo che vogliamo regalare ai nostri clienti che, dopo due anni particolarmente complessi, non hanno mai smesso di farci sentire la loro vicinanza e il loro affetto: una grande festa, divenuta una tradizione per Basko, che prosegue con l’opera di riqualificazione del territorio con risvolti anche di carattere sociale”.

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento posti.

Nei supermercati Basko che ospiteranno gli spettacoli sarà inoltre possibile fare la spesa fino alle ore 23.

Gli Artisti

AL BANO

Artista di fama mondiale, nato in Puglia dove, fin da bambino, ha coltivato la sua vocazione per la musica. Vanta una carriera pluripremiata e inarrestabile: ha prodotto 59 album, conquistando 26 dischi d’oro e 8 di platino e partecipando 15 volte a Sanremo dove, nel 1984, vince in coppia con Romina Power. Le sue canzoni sono conosciute e cantate in tutto il mondo. Negli ultimi anni è stato coach nel programma The voice, ballerino a Ballando con le stelle, partecipando anche al Cantante Mascherato, programmi televisivi di grande successo.

Nel 2001, è stato nominato “Ambasciatore di buona volontà” dell’Organizzazione per l’Alimentazione e l’Agricoltura delle Nazioni Unite (FAO) e, per tenere fede ad una promessa fatta al padre, ha creato l’azienda vitivinicola Tenute Albano Carrisi nel suo paese natale, producendo numerosi vini di successo.

ANNA TATANGELO

Cantante e conduttrice televisiva, nel 2002 raggiunge la fama grazie alla vittoria al Festival di Sanremo nella sezione giovani, dove ha partecipato per altre 6 edizioni.

Ha pubblicato 8 album ed oltre cento canzoni conquistando una ventina di certificazioni tra dischi d’oro e di platino.

Ha vinto un Venice Music Award, un Wind Music Award (2011), il Premio Lunezia (2018) e un Premio Mia Martini giovani.

Conduce le due serate

MARINA MINETTI

Attrice, presentatrice e insegnante di public speaking, dalla formazione teatrale, ha lavorato nelle principali emittenti radiofoniche.

Professionista versatile ed eclettica, attualmente conduce un programma su Radio Italia insieme a Marco Maccarini.