Poco dopo le 18.30 i vigili del fuoco di Genova est sono intervenuti in corso Europa per un incidente stradale.

Un’auto, per cause in via di accertamento, ha saltato lo sparti traffico ed ha urtato frontalmente un altra vettura che viaggiava lungo la corsia opposta in senso contrario.

I 5 feriti sono usciti autonomamente, sono stati soccorsi dai militi del 118 e trasportati all’ospedale.

Sul posto la polizia locale che ha messo in sicurezza l’area e le vetture.