Gdf e Dogane sequestrano alla Spezia oltre 230 mila articoli contraffatti

La Guardia di finanza della Spezia in collaborazione con l’ Agenzia delle Dogane ha sequestrato oltre 230 mila articoli contraffatti.

Negli ultimi mesi i militari si erano concentrti su alcune aziende produttrici e speditrici di capi di abbigliamento e profumi che, già in passato, erano risultate coinvolte in traffici illeciti.

Durante i controlli, in quattro differenti momenti, sono stati bloccati 7 containers, provenienti da Siria e Turchia carichi di 135 mila capi di abbigliamento anche per bambini, 30 mila calzature e 65 mila flaconi di profumo contraffatti per un valore complessivo di oltre 1 milione di euro. Individuati gli stabilimenti di produzione nello Zhejiang in Cina.