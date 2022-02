Freddo e neve sull’entroterra della Liguria

Quello di oggi è stato un risveglio imbiancato per molti nell’entroterra ligure con l’allerta meteo gialla per neve che è terminata alle ore 6.

Com’era stato previsto la neve è caduta abbondante a Masone, Campo Ligure e in tutta la Valle Stura, Valle Scrivia, Val d’Aveto e Valle Bormida.

Neve anche nell’entroterra Imperiese. Temporali e pioggia sulla costa.

L’ondata di freddo e gelo arrivata dal Nord Europa ha portato i suoi effetti anche sulla Liguria.

Sul Monte Settepani sono stati raggiunti i 30 centimetri di neve, neve abbondante anche a Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto, Genova) con 22 centimetri, a Urbe Vara Superiore (Savona) con 19 centimetri, a Gorra (Valebrevenna, Genova) dove si sono registrati 17 centimetri di neve.

Otto sono i centimetri di neve caduti a Campo Ligure (Genova) mentre a Verdeggia (Triora, Imperia) la neve è arrivata a 6 centimetri. Neve anche a Torriglia dove nella notte ne sono caduti circa 8 centimetri e sta continuando a nevicare.

Fiocchi di neve sono caduti in basso anche sulle colline sopra Genova Molassana.

Notte di interventi anche per i vigili del fuoco.

A Genova interventi per alberi e rami spezzati finiti in mezzo alla strada al Righi e nell’area di forte Begato.

Diversi interventi nella notte nella zona di Busalla, Isola del Cantone e Ronco Scrivia e Borgo Fornari per mezzi rimasti bloccati dalla neve.

Situazione analoga in Val Bormida e in tutto l’entroterra savonese dove i vigili del fuoco sono intervenuti per liberare automobilisti rimasti nella neve.

In serata a Rapallo una grandinata ha interessato la cittadina del Tigullio. A Recco, Sori e Pieve è caduta una pioggia battente.

Pioggia anche nello Spezzino. Neve in autostrada anche in A26 e A7.

Sono stati segnalati anche venti di notevole intensità. Nella notte a Genova nel Porto Antico, alle 2.50, si è registrata una raffica a 78.5 km/h.

Temperature in calo con una minima di -5.1 sul Monte Settepani mentre, nelle città capoluogo di provincia il valore più basso sono i 3.6 gradi registrati alle 4.30, a Genova Centro.

Le previsioni meteo Arpal

Oggi, martedì 15 febbraio. Nella notte residue precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale moderato specie sul Levante.

Nevicate deboli fino a fondovalle sull’entroterra delle valli Scrivia, Trebbia e d’Aveto, nel Ponente e sull’interno della zona centrale oltre i 200-300 metri.

Rilievi di Levante con deboli nevicate oltre gli 800 metri con possibili spolverate a quote inferiori.

Venti inizialmente forti (50-60 km/h) e rafficati settentrionali sul centro e parte orientale del Ponente, in progressiva attenuazione dalla mattinata. Mare in aumento a molto mosso sul Levante per onda lunga di libeccio.

Domani, mercoledì 16 febbraio. Dopo una temporanea attenuazione del moto ondoso in nuovo aumento fino a molto mosso dal pomeriggio per onda formata di libeccio.