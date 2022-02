Pallanuoto femminile, la Locatelli Genova vince ad Imperia

La Locatelli Genova vince ad Imperia conquistando i primi tre punti del campionato di A2 con pieno merito, che va probabilmente oltre il solo gol di scarto fra le due squadre, mettendo nei giusti binari la gara dai primi minuti di gioco, e poi riuscendo, a differenza della gara dello scorso anno,a ribattere colpo su colpo alla rimonta rivierasca arrivata a concretizzarsi solo nel terzo tempo.

Le ragazze di Carbone inaugurano nel migliore dei modi il nuovo splendido costume “scudettato” disegnato da Vittoria Ravenna ed iniziano annullando una inferiorità numerica e conquistando un penalty trasformato da Eleonora Bianco, che raddoppia sfruttando una superiorità numerica per espulsione di Comba. L’Imperia in questa fase non riesce a sfruttare tre superiorità numeriche e solo un tiro stupendo a fil di sirena di Sattin riesce a muovere lo score. La ripresa si apre all’insegna di Asia Avenoso che sventa il rigore del possibile pari con una prodigiosa parata con una dedica salita in cielo, A questo punto sale in cattedra Arianna Banchi che con la sua velocità sorprende la difesa imperiese e realizza l’ 1-3. Iazzetta ancora da fuori sorprende Asia Avenoso stranamente fuori posizione, ma dal 2-3 è solo Locatelli con Bianco in controfuga e Ravenna che realizza a metà ripresa il 2-5 su un rigore causato da Comba, che sfoggiando un classico colpo del suo repertorio stordisce Banchi con un pugno in faccia. La 13 della formazione genovese è costretta ad uscire con un occhio nero, in seguito ad un colpo che andava certamente sanzionato con una espulsione definitiva.. Da questo momento alla argentina in forza all’Imperia verrà concesso tutto e purtroppo ciò avrà conseguenze spiacevoli. Il terzo tempo vede la rimonta imperiese con reti di Mirabella e doppietta di Sara Amoretti. Rossi riporta in vantaggio la squadra genovese dopo time out ad uomo in più, Sara Amoretti pareggia nuovamente e altrettanto fa Iazzetta che riacciuffa la Locatelli passata nuovamente in vantaggio con un rigore realizzato da Bianco. Nel frattempo Comba procede con la eliminazione fisica delle avversarie interrompendo la positiva prestazione di Clelia Donato spezzandole un metacarpo mentre cerca di ripararsi da un colpo del capitano della nazionale argentina. Così le ragazze di Carbone si ritrovano con due giocatrici fuori dai giochi (Lara Polidori era già uscita per limite di falli) e la gara ritornata in parità, oltre alla Comba (più pericolosa per l’incolumità fisica che per la porta, va detto) ancora in acqua..

E qui le genovesi superano il loro piccolo esame di maturità, realizzando quattro reti (Ravenna e Bianco su rigore, Nucifora ed ancora Ravenna, su rigore), intervallate dall’ 8-10 siglato da Accordino.

Una gestione folle da parte delle lontre degli ultimi 100 secondi di gioco riporta sotto le imperiesi (Iazzetta e Accordino), ma la Locatelli controlla e chiude sul 10-11 con palla in mano.

Commento della Locatelli Genova, Stefano Carbone: “Anzitutto saluto con grande gioia i tre punti, gioia che attenua appena il devastante dolore per la perdita di Mimmo Avenoso, padre di Asia, il nostro portiere e grandissimo amico per la nostra società, al quale la squadra ha voluto dedicare questa vittoria. A fine match la prima considerazione è tecnica, e pur non avendo disputato una gara che mi abbia lontanamente soddisfatto, devo dare atto alle ragazze di avere dato segnali molto positivi sul piano della personalità. Questa partita lo scorso anno probabilmente l’avremmo perduta, ne sono convinto. La seconda considerazione riguarda purtroppo scene già viste. E’ al seconda volta in due anni che nostre giocatrici devono affrontare un post partita in ospedale e sempre a causa della stessa giocatrice, che evidentemente crede faccia parte delle regole del gioco eliminare fisicamente le avversarie. Ovvio che la presenza di un solo arbitro la favorisca in questo: con due arbitri oltre a non toccare palla in campo verrebbe espulsa alla prima occasione, ma basterebbe che il direttore dii gara (e dico subito che Rondoni ha cercato di fare del suo meglio) una volta che vede un deliberato tentativo di colpire l’avversaria con un calcio in faccia tirato a pelo d’acqua con l’evidente intento di procurare danni fisici, non si limitasse ad un semplice controfallo in attacco, ma assegnasse il sacrosanto cartellino rosso per brutalità.

Perché l’intenzione di fare male va sanzionata esattamente come l’azione.

In ogni caso quando un giocatore diventa pericoloso per l’incolumità fisica degli avversari dovrebbe solo farsi da parte e smettere di giocare. E se non ci arriva da solo bisognerebbe farcelo (farcela) arrivare.

IMPERIA-LOCATELLI GENOVA 10-11

(1-2, 1-3, 5-2, 3-4)

IMPERIA – Sowe cap., A.Amoretti, Martini , S.Amoretti 3, Mirabella 1, Iazzetta 2, Comba 1, Ferraris, Accordino 2, Cappello, Sattin 1. All.: Gerbò

LOCATELLI GENOVA – Avenoso (cap.), Bianco 5, Donato, Frisina , Ravenna 3, Padula, Rossi 1, Nucifora 1, Canepa, Magaglio, Pizzimbone, Polidori, Banchi 1. All.: Carbone

Arbitro: Rondoni

Uscite per limite di falli Polidori (L) nel terzo tempo e A.Amoretti (I) nel quarto; per frattura del metacarpo Clelia Donato (L) nel terzo tempo

Sup.Num.:

Imperia 2/9 più un rigore non realizzato;

Locatelli Genova 2/7 + 6 rigori realizzati

