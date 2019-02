Franciacorta Rally Show: Roberto Malvasio non parte bene

Ronco Scrivia (GE), 20 feb. – Non è iniziata nel miglior dei modi la nuova stagione di Roberto Malvasio. In gara al 12° Franciacorta Rally Show con l’Abarth 124 Rally messagli a disposizione dalla Bernini Rally e con la genovese Martina Balducchi alle note, il pilota di Ronco Scrivia è stato protagonista, nelle battute iniziali della gara bresciana, di una toccata con una ruota contro un marciapiede che ha pregiudicato la sua intera prestazione.

“E’ colpa esclusivamente mia – ammette il portacolori della Winners Rally Team – ho dato una ruotata che ha provocato la rottura del cerchio, cosa che non ci ha consentito di uscire dalla prova speciale. Di seguito la vettura è stata ripristinata, ma siamo entrati in ps in ritardo, rimediando 2′ di penalizzazione, e non siamo stati brillanti neppure nell’ultimo tratto cronometrato della prima frazione”.

Roberto Malvasio è rimasto impressionato dal potenziale della spyder torinese. “E’ davvero molto performante – ha aggiunto – ma è una vettura particolare: agile ma difficile da far girare su un tracciato stretto e tortuoso, come in alcuni punti del circuito di Franciacorta. Per utilizzarla al meglio occorre conoscerla bene: prova ne è che nella seconda parte di gara ho avuto riscontri decisamente più positivi“.

Il pilota di Ronco Scrivia, probabilmente, utilizzerà l’Abarth 124 Rally al 4° Motors Rally Show Pavia a Castelletto di Branduzzo il 2 e 3 marzo prossimi, impegno che precederà una serie di cronoscalate del Tivm (Trofeo Italiano Velocità Montagna) con la Mini John Cooper Works di Gruppo Racing Start Plus.