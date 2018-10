La squadra dei vigili del fuoco di Multedo è intervenuta a Voltri, in via dei Giovi, per una frana dovuta al cedimento di un muro di contenimento che incombe sulla stessa creuza.

Le case sottostanti non sono state coinvolte e non sono in pericolo.

I pompieri hanno transennato con nastro la zona e sono in attesa del geometra dell’incolumità pubblica per i provvedimenti del caso.

Non vi sono stati feriti.