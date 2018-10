Albissola-Pro Patria 1-1, punto per ripartire

Finalmente un altro punto. Segno di una squadra in salute, con il carattere richiesto. E dire che rimane anche un po’ di amaro in bocca per gli altri due punti non arrivati, finiti sopra la traversa con l’occasionissima capitata sui piedi di Nossa, capitano, difensore e quasi goleador.

Ha segnato a freddo la compagine ospite, con l’immortale Santana, e poi è rimasta in dieci per l’espulsione di Mastroianni, reo di aver colpito in maniera violenta Rossini. La reazione ceramista però non si è fatta attendere, prima con Oukhadda che chiama al miracolo di piedi Mangano, poi con Cais che insacca di testa ma trova la bandierina alzata di un assistente. Nella ripresa, Albissola in avanti e meritato pareggio con il 2000 Raja, bomba al volo da far stropicciare gli occhi. Tanta pressione, trame, ma è mancato il gol del successo. Arriverà.

ALBISSOLA 1

PRO PATRIA 1

Reti: Santana, Raja

Albissola: Piccardo, Rossini, Balestrero, Russo, Raja, Cais, Martignago, Calcagno, Oukhadda, Oprut, Nossa. All.: Bellucci (a disp.: Bambino, Albertoni, Sancinito, Gulli, Bezziccheri, Oliana, Durante, Bartulovic, Bennati).

Pro Patria: Mangano, Galli, Battistini, Molnar, Disabato, Santana, Gazo, Bertoni, Mastroianni, Lombardoni, Mora. All.: Javorcic (a disp: Tornaghi, Marcone, Pllumbaj, Gucci, Le Noci, Boffelli, Zaro, Colombo, Ghioldi, Pedone).

Arbitro: Matteo Gualtieri di Asti (Salvatore Emilio Buonocore di Marsala e Pietro Pascali di Bologna).