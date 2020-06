Formula 1: il sostituto di Leclerc e Vettel in caso di positività

Dopo alcuni mesi di stop per il Covid torna anche la Formula 1 e il tema di possibili positività scuote il paddok.

Nel caso di tampone positivo di Leclerc o Sebastian Vettel la Ferrari ha già pronta la soluzione: «Al loro posto correrà Antonio Giovinazzi in prestito dall’Alfa Romeo».

Antonio Giovinazzi è un pilota sotto contratto con la scuderia di Maranello, ma che è stato “prestato” all’Alfa Romeo nel 2019 e confermato per quest’anno. C’è già un accordo tra i due team per far correre l’italiano in rosso se dovesse essere necessario rimpiazzare uno dei driver titolari.

A sua volta la squadra Alfa Romeo dovrà avere pronta un’alternativa per non gareggiare con il solo Kimi Raikkonen. Serve essere preparati ad ogni eventualità. Il riscontro di casi positivi non fermerà i gran premi, la strada ormai è stata tracciata e i vertici della F1 vogliono correre e concludere il campionato.