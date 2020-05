Formula 1: a Luglio riprende in Austria la stagione

Non solo il calcio, anche la Formula 1 riprenderà la stagione neanche iniziata per lo scoppio della pandemia.

Dopo cancellazioni e rinvii causa Coronavirus, il mondiale 2020 sta per vedere il semaforo verde. E’ arrivato da Vienna, infatti, l’ok del governo austriaco allo svolgimento del Gran Premio d’Austria. Il 5 e il 12 luglio: due gare consecutive per far decollare la stagione. A dare l’annuncio è l’agenzia di stampa Afp.

“Le due gare di Formula 1 del 5 e 12 luglio 2020 a Spielberg, in Stiria, si svolgeranno senza spettatori”, ha scritto in una nota il ministero della salute, affermando che “gli organizzatori hanno presentato un piano completo di sicurezza e prevenzione”. I gran premi, ovviamente, saranno a porte chiuse sul circuito Red Bull Ring.

Le prime 10 gare della stagione sono state annullate o rimandate a causa della pandemia di Coronavirus. Ora, però, sbloccata la questione austriaca, gli organizzatori sperano di mettere insieme una stagione con 18 gare sulle 22 originarie. La F1 ha rivisto il calendario, con il Gp ungherese a Budapest che seguirà la settimana dopo la seconda gara di Spielberg; poi un doppio appuntamento britannico del 2 e 9 agosto a Silverstone; il Gp di Spagna a Barcellona il 16 agosto; la gara belga a Spa Franchorchamps e il Gp d’Italia a Monza, in programma rispettivamente il 30 agosto e il 6 settembre.