Genoa, Preziosi: Play Out piano B inconcepibile

Preziosi commenta la ripresa ma anche i piani alternativi in caso di nuova sospensione.

“Piani B e C? Facciamo anche piano D, piano E, e poi andiamo tutti a fare un altro mestiere.Se dovesse esserci uno stop, non credo si possa pensare che alcuni giocatori siano fatti di legno e altri di sangue. Se c’è uno stop si ferma tutto, poi i playoff per me sono una cosa inaccettabile. Non capisco perché lo stop debba riguardare dieci squadre”.

Sui contratti dei calciatori: “Io credo che alcune situazioni andranno prolungate, non possiamo pensare di poter interrompere il rapporto a giugno. E’ evidente che c’è un accordo, la Figc dovrà intervenire con norme molto chiare per poter preservare l’organico fino ad agosto”.