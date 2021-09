Fondazione Somaschi, raccoglie quaderni e penne, a scuola tutti uguali, appello per i minori accolti in comunità e case famiglia

A scuola tutti uguali, si chiama così la raccolta di beni scolastici lanciata da Fondazione Somaschi a favore degli oltre 180 bambini e ragazzi vittime di situazioni familiari violente o disagiate che la Onlus accoglie nelle sue comunità e case famiglia in Lombardia, Liguria, Sardegna e Piemonte.

Tra queste realtà ci sono anche la Comunità Gilardi a Vallecrosia, dove Fondazione Somaschi accoglie 20 minori soli e in condizioni di fragilità

Con l’auspicio che il ritorno sui banchi sia per tutti in presenza, anche quest’anno ciascuno di loro avrà bisogno di zaini, astucci, quaderni, penne, matite colorate, pennarelli, gomme e tutto ciò che serve per imparare e crescere.

Sembra poca cosa – dice padre Piergiorgio Novelli, presidente di Fondazione Somaschi -, ma poter iniziare l’anno scolastico con tutto il necessario per i nostri bambini vuol dire molto, significa sentirsi uguali a tutti gli altri.”

Per questo la onlus fa appello alla generosità dei cittadini, invitando chi può a donare beni scolastici di prima necessità, possibilmente nuovi, per riempire le cartelle dei bambini in difficoltà di cui si prende cura ogni giorno.

La raccolta è aperta fino all’8 ottobre 2021. Le donazioni potranno essere spedite o consegnate direttamente, possibilmente previo accordo telefonico, presso la Comunità Gilardi, in via Poggio Ponente 1, Vallecrosia.

Tel 0184 295363 email gilardi@fondazionesomaschi.it