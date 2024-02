Foibe, Plinio a Toti e Bucci: Invitare Mattarella a revocare la Croce concessa a Tito

L’ex Presidente Consiglio Regionale della Liguria Gianni Plinio, ha chiesto al Presidente della Regione Giovanni Toti e al Sindaco di Genova Marco Bucci di invitare, attraverso un ordine del giorno consiliare, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a revocare il titolo di Cavaliere di Gran Croce conferito al maresciallo Tito ex dittatore comunista della Jugoalavia e primo responsabile della tragedia delle foibe.

“Si tratterebbe di un atto giusto e doveroso nel ricordo di tantissimi istriani e giuliano-dalmati massacrati dai partigiani comunisti slavi alla fine della guerra”. Ha detto Plinio che aggiunge: “L’onorificenza venne conferita a Tito nel 1969 dall’allora Capo dello Stato Giuseppe Saragat in occasione di un viaggio in Italia. Con l’intervento diretto di Mattarella si riuscirebbe a superare le lungaggini per la modifica della legge in materia che impedisce di revocare l’onorificenza a chi è defunto. Sarebbe, inoltre, una secca risposta delle Istituzioni a quei delinquenti notturni che, dopo aver distrutto la targa dedicata a Norma Cossetto a Belvedere Da Passano, in occasione della Giornata del Ricordo, la hanno nuovamente imbrattata”.