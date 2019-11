FlixBus, in Liguria nuove tratte da Savona e Sanremo

FlixBus amplia la rete dei suoi collegamenti in Liguria per offrire ai suoi abitanti un servizio ancora più capillare e per facilitare, al contempo, l’accesso al territorio per i turisti.

Da domani saranno operative nuove tratte nazionali e internazionali da Savona e Sanremo, con cui l’azienda dei viaggi su gomma si riconferma opzione preferenziale sulle medie e lunghe tratte.

Da domani, infatti, Savona e Sanremo saranno innanzitutto collegate con sei nuove città in Svizzera e in Germania.

In Svizzera sarà possibile arrivare per la prima volta a Basilea da entrambe le città, mentre Zurigo, già connessa con Savona tre volte al giorno, sarà collegata senza cambi anche con Sanremo.

In Germania, invece, si potrà arrivare senza cambi a Friburgo, Karlsruhe, Mannheim e Francoforte sul Meno da entrambe le città.

Si amplia così la rete dei collegamenti internazionali in partenza da Ponente, con le nuove rotte che si aggiungono a quelle già operative verso varie destinazioni in Costa Azzurra e nella Svizzera francese: tra le connessioni attive, si segnalano, ad esempio, quelle da Savona per Mentone, Nizza e Marsiglia e quelle da Sanremo verso Nizza, Ginevra e Losanna.

Più destinazioni nazionali collegate con Savona: a Venezia e Brescia senza cambi

Le novità non riguardano soltanto i collegamenti con l’Europa. Oltre a potenziare l’offerta sul fronte delle tratte internazionali, FlixBus lancia nuove rotte fra Ponente e le altre regioni italiane.

Da Savona, infatti, partiranno le prime corse per Brescia, che si unisce a Milano, Bergamo, Busto Arsizio e agli scali di Malpensa, Linate e Orio al Serio fra le destinazioni collegate in Lombardia, e per Venezia, che si affiancherà a Verona fra le mete collegate in Veneto e sarà raggiungibile senza cambi sia alla fermata di Mestre, che direttamente in laguna, al Tronchetto.

Tutti i collegamenti sono acquistabili online, sul sito www.flixbus.it, via app e nelle agenzie viaggi affiliate sul territorio. A bordo, Wi-Fi gratuito, prese elettriche, sedili reclinabili e toilette.