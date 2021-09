Fiori frutta e qualità a Celle Ligure, evento ortoflorovivaistico, il 25 e 26 settembre dalle 10 al tramonto

Fiori frutta e qualità a Celle Ligure, evento ortoflorovivaistico, il centro storico di Celle Ligure sarà trasformato per il quattordicesimo anno in uno splendido giardino, ricco di colori e profumi: una full immersion di due giorni per conoscere ed apprezzare la migliore selezione di piante da vivaio e i metodi naturali per coltivarle. Circa 100 selezionati espositori animeranno, per l’intero week-end un insolito percorso in cui si potranno osservare, apprezzare ed acquistare piante poco note da orto e da frutto, rare, insolite e curiose. Non mancheranno proposte di sementi, bulbi, attrezzature per il giardinaggio, vasellame, editoria specializzata, arredo da giardino, giochi e lampade ad energia solare.

In esposizione e vendita pregiate qualità di frutta e ortaggi, con particolare attenzione a quella antica appartenente alla tradizione, che riporta a sapori dimenticati: prodotti, espressione delle diverse identità territoriali italiane ed in particolare liguri, sinonimo di eccellenza, come la patata quarantina, l’aglio di Vessalico, l’albicocca di Valleggia, il chinotto, il cavolo navone.

Frutta, zucche, bacche, peperoncini, coloreranno le due giornate al ritmo antico della natura nel suo magico ed eterno avvicendarsi delle stagioni.

L’evento è a ingresso libero e avrà luogo nel rispetto delle normative di tutela del protocollo per la prevenzione dal contagio COVID 19.

Si terrà anche in caso di pioggia, anzi le piante ringrazieranno!