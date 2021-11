Si è conclusa 3-0 la sfida contro la Fiorentina allo stadio ‘Artemio Franchi’, ecco le parole di mister Thiago Motta nel post-partita.

“La Fiorentina è stata superiore dal primo minuto, noi non abbiamo creato gioco, i contropiedi che abbiamo iniziato non li abbiamo conclusi, e nel secondo tempo neanche i cambi sono stati sufficienti per riequilibrare la partita, si sono meritati la vittoria fino all’ultimo. Sicuramente possiamo fare meglio, abbiamo giocato bene contro squadre di alto livello e la nostra qualità l’abbiamo dimostrata. Oggi non è andata così, dobbiamo impegnarci e migliorare ancora per non ripetere prestazioni come questa. Ho fatto i complimenti a mister Italiano e gli ho augurato il meglio per il futuro come ho fatto con tutti gli allenatori che mi sono trovato davanti, sempre con grande rispetto perché siamo colleghi oltre che avversari. Dobbiamo migliorare nella gestione della palla, dal mio punto di vista dopo aver subito un gol bisogna fare meglio dell’avversario, ed è quello che al momento manca alla squadra: la capacità di reagire e di ribaltare la partita. È un campionato strano, ma non posso parlare adesso di cosa mi aspetto dalla classifica, dobbiamo lavorare giorno per giorno e affrontare una partita alla volta. Oggi abbiamo questa sconfitta da digerire, ma questi momenti ci fanno crescere e ci rendono più consapevoli. Da domani a testa alta e pensiamo al Torino.”