Entella-Imolese 2-0, Volpe: Vittoria del gruppo e del suo carattere

Soddisfatto Mister Volpe per l’atteggiamento della squadra, una vittoria di carattere che non può che far piacere all’allenatore biancoceleste che in settimana aveva evocato lo spirito già mostrato nella rimonta di Carrara.

Questa è la vittoria del gruppo, un gruppo che cerca settimanalmente di reagire a una situazione difficile. Ci siamo presi questa vittoria con le unghie e con i denti, penso meritatamente.

La squadra ha mostrato carattere, orgoglio, nonostante le difficoltà delle tante assenze abbiamo fatto una grande prestazione. Forse avremmo dovuto chiudere prima la partita. È una vittoria che ha grande valore ottenuta contro una buona formazione.

Un commento anche sul cambio modulo con l’ingresso di Chiosa nel finale: volevo dare più solidità dietro, stavamo soffrendo un po’ in ampiezza, per questo ho deciso di metterci a cinque. Chiosa per noi è un giocatore e un uomo fondamentale.

Da stasera iniziamo a pensare alla Coppa Italia e al Padova, tanti giovani avranno la possibilità di mettersi in mostra in uno stadio importante e contro una squadra forte.