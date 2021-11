Fiorentina-Spezia 3-0, Jacopo Sala: non abbiamo giocato ai nostri livelli

Dopo la partita ha parlato ai microfoni del club e della stampa Jacopo Sala, appena rientrato da un infortunio che l’ha tenuto lontano dal campo per diverse settimane.

“Oggi purtroppo non è andata bene, non abbiamo giocato ai nostri soliti ritmi. Ci dispiace per tutti i tifosi che sono venuti a supportarci, ci danno sempre una grande carica e dobbiamo risollevarci anche per loro. Il calcio di rigore a fine primo tempo ci ha tagliato le gambe, e nel secondo tempo non siamo riusciti a creare la nostra partita e a trovare le linee di gioco. Non abbiamo scuse, dobbiamo rimboccarci le maniche e pensare a sabato contro il Torino. Tutti noi in allenamento ce la mettiamo tutta, siamo una squadra giovane e abbiamo bisogno tempi di adattamento diversi ma stiamo dando il nostro meglio. Dobbiamo continuare ad impegnarci e sicuramente i risultati arriveranno. Sono contento di essere rientrato e di aver giocato, l’infortunio mi ha tenuto fuori dal campo per diverse settimane e non ho potuto aiutare i miei compagni. Oggi è andata male, dobbiamo pensare a sabato e concentrarci per ottenere punti. Il Torino è in grande forma e sta giocando bene. Sappiamo che tipo di partita vuole il loro mister, uomo contro uomo, aggressivi; dovremo farci trovare pronti per questa battaglia.”