Fiorentina-Genoa, out Cassata per la sfida del Franchi

Non ci sono sorprese last minute nell’elenco dei convocati diramato dopo la rifinitura sostenuta al centro sportivo Signorini, che verrà inaugurato il prossimo mese con l’apertura dell’impianto a pubblico e supporter, dopo il restyling iniziato in estate per un ampio riammodernamento. Le defezioni sono quelle preventivate tra infortuni (“Spero di riavere Zapata in gruppo la prossima settimana” ha precisato in conferenza il tecnico Nicola) e squalifiche (Cassata). Prima convocazione per il neo acquisto Eriksson. 1 Perin, 3 Barreca, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 9 Sanabria, 13 El Yamiq, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 16 Eriksson, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 23 Destro, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 85 Behrami, 97 Radu, 99 Pinamonti.