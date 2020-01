Fiorentina-Genoa 0-0, Dragowski ferma il Grifone

Ottimo punto del Genoa ottenuto nella tana della Fiorentina con diverse occasioni per il bottino pieno.

Al Franchi finisce senza reti, con la squadra di Iachini che non riesce a infilare la terza vittoria di fila. Grande protagonista il portiere viola, che para un rigore a Criscito (primo errore dal dischetto in carriera per lui) e nel finale salva su Pinamonti. I rossoblù raccolgono un punto con cui agganciano Spal e Brescia, terzetto a pari punti in fondo alla classifica

FIORENTINA-GENOA 0-0

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli (65′ Eysseric), Venuti (82′ Maxi Olivera); Chiesa, Cutrone (59′ Vlahovic). All: Iachini

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Behrami (90′ Jagiello), Schone, Sturaro, Barreca; Pandev (62′ Sanabria), Favilli (70′ Pinamonti). All: Nicola

Ammoniti: Pezzella (F), Schone (G), Milenkovic (F), Favilli (G), Venuti (F), Sturaro (G), Caceres (F)

Al 15′ Dragowski (F) para un calcio di rigore a Criscito (G)