Finto turista a Genova, vero spacciatore di droga: arrestato 22enne albanese

Lo scorso fine settimana i carabinieri di Genova hanno arrestato due stranieri per produzione, traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Si tratta di un egiziano di 25 anni, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, che è stato fermato in via Sottoripa per un controllo. Il nordafricano è stato perquisito e trovato in possesso di 25 grammi di hashish in parte già suddiviso in dosi pronti per la vendita.

E di un 22enne, di origine albanese, con pregiudizi di polizia e mai rimpatriato, resosi responsabile del reato di traffico e detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo straniero è stato fermato in centro città durante un posto di controllo mentre era a bordo di un’auto a noleggio ed è stato trovato in possesso di un regolare visto turistico.

Tuttavia, l’atteggiamento di visibile nervosismo dell’albanese ha condotto i militari a sottoporlo a perquisizione personale e del veicolo.

Il giovane è stato quindi trovato in possesso di un circa 250 grammi di cocaina, insieme al materiale utilizzato nel confezionamento della droga e a una cospicua somma di denaro contante, verosimilmente provento dell’illecita attività.

La cocaina sequestrata avrebbe consentito la produzione di centinaia di dosi, da destinare direttamente ai singoli consumatori o al rifornimento di una rete di piccoli spacciatori.