Divieto di fumo e svapo all’aperto? Toti: sono altri i problemi urgenti dell’Italia

“Sento in Tv che il Ministero della Salute starebbe pensando di vietare il fumo anche all’aperto, compreso quello delle sigarette elettroniche. Ora, in tutta franchezza, credo che ci siano altre urgenze da affrontare in questo Paese e credo anche che ci sia un limite alla possibilità di ridurre le scelte altrui”.

Lo ha dichiarato oggi su fb il governatore ligure Giovanni Toti.

“La libertà di uno – ha sottolineato Toti – finisce dove comincia quella di un altro. Allora una sigaretta in una stanza chiusa limita la libertà altrui di non respirare fumo, una sigaretta in una piazza lontano dagli altri riguarda solo la libertà di chi la fuma, pur sapendo che fa male.

Occupiamoci prima di tutto dei problemi più urgenti del Paese”.