Allarme droga a Sarzano. Garau: instancabile lavoro Forze dell’ordine, ma necessari più uomini

“Dopo il violento episodio in piazza Caricamento a Genova, dove un africano ha seminato il panico con un machete, prende vita il concetto delle ordinanze e delle restrizioni.

Di fatto non hanno portato benefici dove già applicate (i commenti sui social network testimoniano l’inutilità dei provvedimenti se poi non si riesce a farli rispettare) e, purtroppo, il degrado del Centro Storico genovese, dopo una certa ora, è uno dei punti più annosi da risolvere nella nostra città.

Io stesso, in qualità di portavoce dei residenti di Piazza Sarzano, ho avuto un incontro con i Carabinieri di zona qualche settimana fa per portare le istanze della cittadinanza orientata verso un disagio che stiamo vivendo ogni giorno e notte, soprattutto nei fine settimana.

Piccoli gruppi di spacciatori di droga stanno prendendo le piazzette del comprensorio di zona come riferimento.

L’instancabile presenza sul territorio delle Forze dell’ordine ha quindi bisogno di un’ ulteriore aggiornamento e aumento di uomini e mezzi per potere lavorare e prevenire meglio la criminalità.

Abbiamo chiesto anche un intervento e una discussione in aula consiliare a Tursi, nella speranza che si possa fare qualcosa in più per mantenere la serenità in un Centro storico che vuole essere turistico, ma che non garantendo la sicurezza, spesso diventa terra di nessuno dove regna il forte degrado e lo spaccio di droga”.

Lo ha dichiarato oggi Claudio Garau, portavoce dei residenti di Sarzano.