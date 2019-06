Finto idraulico arrestato dai carabinieri: aveva truffato anziani

Un 59enne di Sarzana è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere disposta dal gip di Firenze, in quanto accusato di essere l’autore di una truffa ad una coppia di anziani avvenuta nel maggio del 2019 in un’abitazione di Capraia e Limite in provincia di Firenze.

Per l’accusa, l’uomo si sarebbe presentato nella casa, insieme a una complice non ancora identificata, e avrebbe raggirato i due anziani, spacciandosi per un idraulico che aveva effettuato in passato dei lavori per loro.

In questo modo, sarebbe riuscito a frugare nella stanze e a portare via 200 euro senza che la coppia si accorgesse di nulla.