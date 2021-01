Finti volantini del ministero dell’Interno a Borzoli, Sampierdarena e Campomorone

E’ allarme truffe a Sampierarena, Borzoli e Campomorone per la comparsa di alcuni volantini apparentemente del ministero dell’Interno posti sui portoni di diversi condomini.

La segnalazione è partita da alcuni residenti di Borzoli che hanno chiamato la Polizia per chiedere spiegazioni.

Sul posto sono giunte le volanti che hanno scoperto come si trattasse di volantini falsi volti ad ingannare i cittadini.

In effetti nel volantino contraffatto apparentemente con il logo del Ministero dell’Interno veniva spiegato come le forze dell’ordine stessero facendo un controllo sulle residenze delle persone. Per questo compariva l’invito, per i non residenti a lasciare libere le abitazioni, mentre per gli altri abitanti di aprire la porta di casa per permettere tale controllo mostrando i documenti e i contratti d’affitto.

Ovviamente, come conferma anche la Questura, si tratta di una truffa.

E’ necessario quindi, prestare la massima attenzione e non aprile la porta di casa agli sconosciuti.