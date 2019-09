Finlandia-Italia, Mancini: Siamo a Tampere per vincere

Non mostra alcun timore reverenziale Roberto Mancini che presenta il big match del girone tra Italia e Finlandia.

Una gara che il CT vuole vincere per ipotecare la qualificazione ad Euro 2020.

“Sarà una partita tosta, per ora la più difficile perché arriva in un momento delicato come può essere l’inizio della stagione. La Finlandia ha una condizione fisica migliore, in questo stadio non subisce gol da cinque partite e sta meritand il secondo posto. Sarà delicata, ma siamo venuti qui per vincere anche noi”.

Insomma Mancini vuole una squadra aggressiva che mostri quanto di buono già visto in Armenia con una reazione importante.