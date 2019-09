Pallanuoto, ecco i gironi della prossima Champions

Sorteggiati a Barcellona i gruppi della fase a gironi della Champions 2019/20. Dodici squadre, divise in due gruppi da sei, inizieranno la loro avventura in Champions League nei concentramenti di Sabac (Serbia) e Barcellona (Spa), senza squadre italiane. Le prime quattro squadre classificate di ciascun gruppo avanzeranno al secondo turno con otto squadre, tra cui l’AN Brescia ad aspettare l’avversaria per lo spareggio che porterà alla fase successiva. Da quest’anno c’è una novità: ogni giornata di gara si giocherà in due giorni. Il terzo turno sarà formato dal girone A giocherà sempre il martedì o il venerdì, e il girone B sempre il mercoledì o il sabato. La Pro Recco, quale società organizzatrice, è già qualificata per la Final Eight. I biancocelesti debutteranno nella fase a gironi affrontando in casa il Marsiglia. Segue la composizione del terzo turno.

Girone A

Barceloneta (Esp)

Jadran Herceg Novi (Mne)

Jug Dubrovnik (Cro)

Olympiakos (Gre)

Spandau Berlino (Ger)

Szolnok (Hun)

Vincente spareggio A del terzo turno

Vincente spareggio B del terzo turno

Girone B

Dinamo Tbilisi

Ferencvaros (Hun)

Hannover (Ger)

Marsiglia (Fra)

Mladost Zagabria (Cro)

Pro Recco (Ita)

Vincente spareggio C del terzo turno

Vincente spareggio D del terzo turno