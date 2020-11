Finisce con l’auto in un canale dall’aurelia, salvata dai VVF

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Sarzana nel tardo pomeriggio di oggi è stata impegnata nel soccorso di una donna caduta con la propria auto dentro un canale.

La signora stava effettuando una manovra quando per cause ancora da accertare è finita nel corso d’acqua che scorre lungo via Fondamento, una traversa di via Variante Aurelia.

Fortunatamente la macchina nonostante il volo di un paio di metri non si ribaltata, ma la conducente al telefono con la sala operativa del 115 riferiva di non riuscire ad aprire lo sportello e di vedere l’acqua entrare nell’abitacolo.

Appena arrivati sul posto i Vigili del Fuoco hanno estratto la signora dalla macchina e l’hanno immobilizzata su una barella spinale per poi portarla sulla strada utilizzando due scale appoggiate lungo le sponde del canale.

Una volta affidata la donna alle cure del 118 i Vigili del Fuoco hanno posto in sicurezza l’autovettura ed l’hanno imbragata per rimuoverla dal canale.