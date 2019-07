Fincantieri ha aperto a Genova centro estivo per figli dei dipendenti

GENOVA 4 LUG Lunedi 1 luglio scorso, presso la scuola d’infanzia “Borgo Pila” in Via Rivale 6, Comune di Genova e Fincantieri hanno inaugurato un centro estivo che accoglierà i figli dai 4 agli 11 anni dei dipendenti della società leader nel settore della cantieristica navale che ha sede poco lontano in via Cipro.

Alla cerimonia erano presenti l’Assessore alle Politiche Educative e dell’Istruzione, alle Politiche Socio-sanitarie Francesca Fassio, il direttore generale di Fincantieri Alberto Maestrini, la Responsabile dell’Agenzia per la Famiglia Simonetta Saveri e il Presidente del Municipio Medio Levante Francesco Vesco.

L’iniziativa, frutto della collaborazione pubblico-privato, oltre a fornire una risposta concreta alle famiglie che nei mesi estivi incontrano difficoltà a conciliare le esigenze di lavoro con la cura dei figli, rappresenta una prima dimostrazione di collaborazione con le aziende del territorio, che si inserisce nel piano di realizzazione di “Genova in Family”: una città per la famiglia, con l’obiettivo di replicare in futuro un progetto che nasce dalla consapevolezza della centralità del ruolo delle politiche familiari per l’intera società.

Il servizio, gestito dall’associazione “L’Ippocampo”, che organizza la parte ludico-ricreativa, sarà aperto nel mese di luglio da lunedì a venerdì, dalle 7:45 alle 17:30.

I posti ancora liberi, al termine delle prenotazioni dei dipendenti di Fincantieri, saranno disponibili per i cittadini.

Per informazioni rivolgersi Cooperativa l’Ippocampo al numero 3491879916

Sito web, www.fincantieri.com

Marcello Di Meglio