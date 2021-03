Finale Ligure, medicina in lutto: è mancato il professor Gian Luigi Siccardi

Lutto nel mondo della medicina e a Finale Ligure per la scomparsa del professor Gian Luigi Siccardi.

Medico chirurgo specialista in Ortopedia e Trumatologia ed esperto in Chirurgia Vertebrale, il professor Siccardi, aveva 68 anni.

Siccardi ha lavorato al Santa Corona di Pietra Ligure tra il 1980 al 1998, nel Centro di Deformità Vertebrali.

E’ stato poi, dal 2000 al 2002, responsabile della struttura semplice di Chirurgia Vertebrale, sempre al Santa Corona e dal 2003 al 2007 consulente per la Chirurgia Vertebrale dell’Ospedale San Paolo di Savona.

Laureato in Medicina e Chirurgia all’Università di Genova nel 1978, Siccardi è stato anche docente alla Scuola di Specializzazione in Ortopedia e Traumatologia dell’Università di Siena e consulente per la Chirurgia Vertebrale in numerosi ospedali in tutta Italia.

Lascia la moglie e tre figlie. I funerali si svolgeranno martedì 23 marzo alle ore 10 nella Basilica di S. Biagio a Finalborgo.