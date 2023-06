Fiera del Bestiame, 4 giugno: Bus Amt. Cambio percorsi

Fiera del Bestiame, Amt servizio bus. Cambio dei percorsi delle linee bus domenica 4 giugno 2023.

A seguito della Fiera del Bestiame 2023, domenica 4 giugno, dalle ore 06.00 alle ore 21.30 (o comunque fino al termine della manifestazione) le linee 13, 470, 470/ e 728 subiscono le seguenti modifiche di percorso.

Servizio bus Amt Linea 13:

Direzione Prato: i bus, giunti in via Struppa, transitano su ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, rotatoria Canova, dove invertono la marcia ed effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta. Direzione Centro: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio, transitano per via Pedullà, via Adamoli, ponte Fleming, via Molassana, dove riprendono regolare percorso.

Bus servizio Amt Linea 470:

Direzione San Martino di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono regolare percorso. Direzione S. Eusebio: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, proseguono per via Struppa, ponte della Canova, rotatoria Canova, via da Verrazzano, dove riprendono regolare percorso.

Linea bus Amt 470/ Sant’Eusebio-Molassana.

Direzione S. Eusebio: percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via Canepa, proseguono per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Servizio bus: Linea 470/ S. Martino di Struppa-Molassana

Direzione S. Martino di Struppa: i bus, giunti in via Struppa, transitano per ponte Solimano, via Adamoli, via Pedullà, ponte Green, via Cardinale, via Struppa, via Trossarelli, dove riprendono percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti al termine di via Trossarelli, transitano per via Struppa, ponte della Canova, via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea bus Amt 470/ S. Eusebio-S. Siro-Molassana.

Direzione S. Siro di Struppa: i bus, giunti al termine di via Canepa, transitano per via Pedullà, ponte XXV Aprile, via Struppa, via Lucarno, via di Creto, dove riprendono percorso regolare. Direzione Molassana: i bus, giunti in via di Creto, transitano per via Lucarno, via Struppa, dove riprendono regolare percorso.

Linea Amt bus N. 728 Montoggio – Creto – Genova:

Dalle ore 7.00 fino al termine della manifestazione, i bus transitano in via Lucarno.

