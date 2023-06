Genova, Struppa in festa: fiera del bestiame nel week-end

Genova, sabato e domenica Struppa in festa con la fiera del bestiame.

Torna la fiera del bestiame sabato 3 e domenica 4 giugno. Quest’anno, per la prima volta, l’associazione regionale allevatori Piemonte-Liguria, è presente e accanto alle realtà del territorio. Domenica, come tradizione, la manifestazione sarà affiancata dalla fiera commerciale con una quarantina di banchi di diverse tipologie merceologiche e produttori.

Per secoli l’attività principale degli abitanti delle frazioni di Struppa è stata l’ agricola e i suoi prodotti. Si coltivava il basilico, le olive, gli ortaggi e l’uva, per poi fare il vino. Questi prodotti erano considerati tra i migliori dell’intera zona genovese.

«Quest’anno abbiamo lavorato per fare in modo che si legassero insieme gli aspetti della fiera commerciale e di quella del bestiame, affinché diventasse un appuntamento capace di mettere in contatto gli allevatori, provenienti anche da fuori regione, con i cittadini, avvicinandoli a questo mondo così importante per la salute e per il benessere dell’ambiente e fondendo insieme capacità commerciale e tradizione – spiega l’assessore comunale al Commercio Paola Bordilli –. Una fiera che guarda anche ai bambini e alle famiglie, con la possibilità del battesimo della sella e l’emozione del primo giro a cavallo e poi le visite guidate e stand per l’educazione degli animali. Un’opportunità di incontro del mondo rurale dell’allevamento, delle produzioni tipiche, dell’enogastronomia e dell’artigianato artistico, e della formazione e della divulgazione didattica per piccoli e grandi».

«Quest’anno la fiera acquista un valore in più, grazie al Comune che ha dato un contributo che ha permesso la realizzazione di una festa ancora più grande e importante – dichiara il presidente del Municipio Media Val Bisagno Maurizio Uremassi – Siamo molto orgogliosi che la fiera del bestiame sia diventata una tradizione cittadina e un evento a cui guardano allevatori anche da fuori regione».

Il programma dell’intera manifestazione.

Sabato e domenica, dalle 10 alle 18, esposizione di animali della fattoria, cavalli, pony, mucche e vitelli, asini, capre, pecore e lama. Alle 10 e alle 15 dimostrazioni equestri con prove di abilità dei cavalieri. La mungitura, l’arrivo dei cavalieri e il tradizionale traino dei carri e mule someggiate. Alle 11 e alle 16 il battesimo della sella dedicato ai più piccoli. Dalle 14 attività di animazione con visite guidate e stand per l’educazione del cane a cura delle associazioni cinofile. Le sere del 3 e 4 giugno alle 20.30 aprirà lo stand gastronomico presso il Genoa Club Sardelli.

Sabato 3 giugno dalle 15 in poi laboratori musicali a cura de “La Segheria della Musica Aps”, tastiere e pianoforte con il mastro Boris Valle; ASD Passione Cinofila. Stand formativi riguardanti l’educazione del cane, mobility dog, area sgambamento, utilità e difesa. Dalle 18 “Struppa in festa”, animazione musicale in via Struppa e dalle 21 spettacolo musicale de La Segheria della Musica Aps, che si avvale della collaborazione della band iPop 80, con lo spettacolo “Music Farm Party”.

Domenica 4 giugno dalle 8 alle 21 “Struppa in festa”, con il mercatino dell’artigianato e musica in strada. Dalle 14 sfilata canina organizzata dall’associazione Archipet presso il Genoa Club Sardelli. “Arte e riciclo” a cura dell’associazione “Il Leccio ODV”, con esposizione di manufatti e di abiti nell’intento di coinvolgere e sensibilizzare la cittadinanza al riuso e riciclo dei rifiuti; ANAC sez. Ligure San Giorgio Nucleo cavalleria Genova ODV, stand ed esposizione di materiali e depliant relativi alle attività di Protezione civile; laboratorio di chitarra a cura de “La Segheria della musica Aps” con il maestro Andrea Rinaldi. E dalle 20 il gran finale con la festa musicale. ABov