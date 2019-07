Festival Nervi, domenica serata di gala gratuita per la città offerta dal Rotary

Festival Internazionale di Nervi. Dopo l’evento con Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta, che l’anno scorso ha dato il via alla rinascita del prestigioso evento nella delegazione del Levante, domenica prossima è in programma una serata di gala gratuita per la città offerta dai Rotary club genovesi.

L’evento Opera Danza Festival, voluto e organizzato dai rotariani, è aperto a tutti e s’inizierà alle 21.

Sul palco di Nervi si esibiranno, ancora una volta, le due étoile internazionali Sabrina Brazzo e Andrea Volpintesta con i ballerini della la loro compagnia Jas Art Ballet, unico ensamble coreutico italiano all’interno del programma del Festival nerviese.

Le danze in scena di nuova creazione, in stile classico, neoclassico e contemporaneo, sono firmate da coreografi affermati ed emergenti quali Massimiliano Volpini, Francesco Ventriglia, Giorgio Azzone, Alessio Di Stefano.

La colonna sonora sarà composta da celebri brani di Verdi, Rossini, Mozart, Bizet, Bach, Saint-Saëns, Offenbach, Puccini e Scarlatti, arricchiti dagli interventi di un violino e dalle voci di un tenore, di un soprano e di un mezzosoprano.

Per assistere allo spettacolo è necessario ritirare il voucher gratuito fino a esaurimento posti (quelli a disposizione sono 2500) presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova in piazza Borgo Pila 42 (apertura quotidiana dalle 10 alle 14 – telefono 010 53421) e presso la biglietteria del Teatro Modena in piazza Gustavo Modena 3 (telefono 010 6592220).