Genoa, Rizzo: Un sogno essere qui

Sogni appesi a una maglia a quarti rossoblù. Stagione nuova, squadra nuova per Nicholas Rizzo. In punta di piedi il giovane (19 anni) centrale difensivo prelevato dall’Inter sta affrontando questa esperienza che segna il debutto vero e proprio tra i professionisti, dopo gli allori con il club nerazzurro a livello giovanile (tre scudetti e una Viareggio Cup). “Sto seguendo attentamente i miei compagni per imparare i segreti del mestiere. Devo ancora fare tanta strada. La mia idea di calcio? Passa attraverso il sacrificio quotidiano e la voglia di migliorare che si basa sugli allenamenti. Sto vivendo un sogno per il fatto di essere in una squadra e una società storiche come il Genoa. Se mi sento pronto per indossare una maglia di titolare? A livello psicologico devo acquistare altre sicurezze. Sono sempre il primo a criticarmi. Forse però questo è un vantaggio, uno stimolo e un buon punto di partenza. Ho iniziato all’oratorio e, ora, eccomi qui. Chi l’avrebbe detto? Forse il nonno che mi ha trasmesso la sua passione…”.