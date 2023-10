Feralpi-Spezia 1-2, Alvini: Vittoria molto importante

Nel post-gara della sfida dello Spezie. contro la Feralpisalò è il tecnico aquilotto Massimiliano Alvini a commentare la prima vittoria in campionato della sua squadra.

“È una vittoria importante, che fa davvero bene al nostro spogliatoio e a tutto l’ambiente. La sofferenza finale è dettata dal fatto che quando è da tanto che non vinci e quando prendi un gol dopo una partita dominata ti entra un po’ di paura, ma è normale. La paura va assorbita in maniera diversa, va metabolizzata meglio e su questo ci lavoreremo a partire dalla ripresa. Mi fa arrabbiare il fatto che abbiamo preso gol in un momento in cui avevamo la gara in mano e su questo dobbiamo migliorare subito. Oggi vincere qua non era facile e sono molto orgoglioso dei miei ragazzi.

Alla ripresa affronteremo il fatto che nel finale la squadra non mi è piaciuta, perché abbiamo rischiato di mettere in bilico una gara che era chiusa. Sono errori che non ci possiamo permettere, se vogliamo tirarci fuori il prima possibile da una situazione di classifica difficile.

Il mio focus è solo su quello che verrà, voglio guardare solo avanti e non a quello che è stato in passato, era tanto tempo che non vinceva lo Spezia, così come era tanto tempo che non vincevo io, ma personalmente sono contento per la squadra, il Club e i tifosi più che per me stesso. Ripeto, sono concentrato solo su quello che verrà da qui in avanti e a quello che dovremo fare per ripartire verso una nuova sfida.

Per quanto riguarda la situazione tattica, questa squadra può giocare con la difesa a tre, l’avevo capito subito dopo Catanzaro, ma poi per vari motivi ho dovuto ritardare l’idea. L’importante è che la squadra abbia dentro un’attitudine importante, questa è la cosa che più mi interessa, poi viene l’assetto: voglio che questa squadra abbia un’anima.

Era la terza partita in una settimana per diversi giocatori e penso che la squadra abbia reagito bene a livello fisico. Abbiamo dato tanto, sia a livello fisico che a livello mentale, soprattutto dopo un finale di gara come questo, che ci ha fatto consumare tante energie mentali.

Abbiamo preso la strada e contro il Pisa daremo tutto, per noi stessi e per chi ci segue. Noi guardiamo avanti, dobbiamo riscattare le brutte prestazioni contro Como e Reggiana e penso che nelle ultime due prestazioni lo abbiamo dimostrato. Contro il Pisa daremo tutto, siamo in pieno sviluppo, il campionato è lungo e abbiamo le idee chiare su quello che vogliamo fare. Indipendentemente dal campo dove giocheremo, siamo sicuri che onoreremo l’impegno e ce la metteremo tutta per chi ci segue tutti i giorni.

I ragazzi si allenano forte e mi sta piacendo lo spirito che ci stanno mettendo. Abbiamo reagito dopo un inizio difficile, mi piace parlare di squadra e di un’anima che si sta formando. Questa è la strada da percorrere cercando di limare gli errori commessi”.