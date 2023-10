Amt, modifiche orario bus provinciale da lunedì 2 ottobre 2023.

Il servizio della rete provinciale Bus Amt sarà interessato avrà una revisione da lunedì 2 ottobre, variazioni di orario in collaborazione con le amministrazioni comunali del territorio, a seguito delle prime due settimane di orari invernali e in previsione anche dell’entrata in vigore degli orari definitivi di entrata e uscita degli studenti nei vari plessi scolastici provinciali.

Nello specifico, nelle valli Stura e Leira ci saranno variazioni alle linee 701 Rossiglione – Campoligure – Masone – A26 – Prà – Voltri e 803 Voltri FS – Mele – Fado, in Valle Scrivia, modifiche alle linee 727 Genova Brignole – Sampierdarena – A7 – Busalla – Casella – Avosso – Montoggio – Bromia, 740 Busalla FS – Casella – Avosso – Montoggio – Bromia, 822 Busalla FS – Savignone e 728 Genova – Creto – Montoggio – Morasco – Bromia.

In Val Trebbia le modifiche riguardano alcune corse della linea 726 Torriglia – Laccio – Davagna – Prato e 910 Bromia – Laccio – Torriglia, mentre nel Golfo Paradiso riguardano la linea 871 Bogliasco – Pieve Ligure – Pieve Alta.

Per quanto riguarda il Tigullio, nel Comune di Chiavari, da lunedì 2 ottobre verranno istituiti 3 nuovi capolinea, in sostituzione di quello in piazza Nostra Signora dell’Orto. Per le linee 711, 712, 715 e 731 il capolinea sarà in piazza Caduti di Nassiriya.

Le linee 703, 704 e 945 il capolinea sarà in corso Buenos Aires / Torre Fara, mentre per le linee urbane di Chiavari e le linee da/per Leivi (810, 821, 902, 801, 802, 806, 828 e 868) il capolinea sarà in piazza Roma. Gli orari subiranno alcune variazioni e sono consultabili su sito e App Amt.

Sempre da lunedì 2 ottobre saranno interessate da qualche variazione di orario anche le linee della Val Verde, della Valle Scrivia e della Val Leira e le linee locali dei Comuni di Moneglia, Deiva e Varese. Gli orari aggiornati si possono consultare sul sito https://www.amt.genova.it/amt e sulla App Amt. ABov