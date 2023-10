Feralpi-Spezia 1-2, Esposito: Vittoria fondamentale per il morale

Lo Spezia centra la prima vittoria del suo campionato e il centrocampista aquilotto Salvatore Esposito ritrova il gol dagli undici metri, realizzando il suo primo centro in campionato. Queste le sue dichiarazioni nel post-gara.

“Credo che oggi servissero come il pane i tre punti, per il morale e anche perché la prestazioni ci sono sempre state, eccetto in un paio di partite. Abbiamo finora raccolto meno di quanto meritavamo e oggi finalmente sono arrivati questi tre punti, che sono importantissimi per noi e che ci fanno ben sperare in vista della prossima sfida, che è sentitissima per la nostra tifoseria e nella quale siamo determinati a dare battaglia.

Sono contento della mia prestazione, credo che in questi momenti c’è bisogno di dare tanto anche a livello caratteriale, è giusto che chi era qui dall’anno scorso si prendesse le giuste responsabilità, lo stiamo facendo e ci auguriamo di continuare su questa strada.

Contro il Pisa ci aspetta una partita importante e difficile, sappiamo quanto sia importante per noi e per la nostra tifoseria, vogliamo dare continuità alle ultime due gare, che ci hanno dato un poco più di equilibrio, ma comunque dobbiamo rimanere con i piedi ben saldati a terra perché una vittoria non ci può destabilizzare. È fondamentale in questi momenti mantenere l’equilibrio e proseguire sulla strada intrapresa, cercando di migliorare ancora gli aspetti che non hanno funzionato e che nel finale hanno consentito ai padroni di casa di riaprire la partita”.