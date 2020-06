Falsi investimenti, moldava arrestata per truffa

Un ragazzo spezzino è stato truffato per 118 mila euro. Indagine della Gdf

I militari della Guardia di Finanza della Spezia hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelate in carcere, emessa dal gip della Spezia per una donna moldava di 42 anni residente in provincia di Modena, con l’accusa di tentata estorsione e truffa aggravata.

A suo carico è stato eseguito un sequestro preventivo di beni per 118.000 euro.

Ad accusare la donna è stato un giovane spezzino che ha fatto un esposto negli uffici della Gdf.

Le indagini hanno permesso di accertare che la donna era riuscita a farsi accreditare, durante il lockdown una grossa somma di denaro dal ragazzo al quale erano stati prospettati investimenti finanziari che, alla fine, si sono rivelati una truffa.

Per rendere la situazione più credibile la donna aveva usato anche la denominazione di una società di investimenti finanziari del tutto estranea alla truffa.

In due mesi il ragazzo ha versato alla donna 118 mila euro che, invece di essere utilizzati per investimenti finanziari, sono stati usati per acquisti on-line di telefonia, computer, gioielli e un’intera camera da letto.