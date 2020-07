Fallimento Savona calcio, si riparte dalla Promozione?

Il Savona Calcio venerdi 24 luglio è fallito. La società aveva già rinunciato all’iscrizione alla serie D.

Una nota triste per una gloriosa società come quella degli striscioni, che in tempi ormai lontani, fine anni 60 (nella foto), calcò il palcoscenico della serie B con giocatori come Pierino Prati, Furino, Gilardoni, Fascetti, Capitan Persenda, Fazzi, Pozzi, Zoppelletto, ed in serie C anni dopo con un giovanissimo Walter Zenga.

Chiusa questa triste parentesi, ora nella città della Campanassa si tenta di recuperare, di non andare a fondo completamente, e non dover ricominciare dalla Terza Categoria.

Certo i tempi sono strettissimi.

Si è già scelto il tecnico, nel caso si ripartirà almeno dalla Promozione: sarà al 90% Matteo Solari, ex giocatore biancoblu e che negli ultimi anni ha guidato l’Albenga e la Cairese.

La risposta di Solari è attesa al più tardi per sabato.

L’idea della nuova dirigenza è ritornare in tempi brevi in Serie D; impresa ardua, perché occorrerà tesserare giocatori che garantiscano competitività ed esperienza.

Sono comunque ore febbrili per i tifosi degli striscioni.

Sono ormai lontani i tempi di quando al “Bacigalupo” erano presenti ogni domenica oltre 15000 spettatori…

Franco Ricciardi