Concerto per Genova proiettato in diretta su un maxi schermo in Piazza De Ferrari

Sono andati esauriti in poche ore i biglietti per il Concerto per Genova, venerdì 31 luglio alle ore 21:15 al Teatro Carlo Felice, la cui distribuzione è iniziata martedì scorso.

Per chi non è riuscito a ritirare il biglietto, c’è comunque la possibilità di assistere in diretta al concerto durante il quale verrà eseguita, in prima assoluta, l’ultima composizione di Ennio Morricone, “Tante pietre a ricordare”, scritta in onore delle vittime del crollo del Ponte Morandi.

Il concerto verrà infatti proiettato su un maxi-schermo in Piazza De Ferrari, davanti al Palazzo delle Regione Liguria.

Si ricorda inoltre che il concerto verrà trasmesso in diretta sui canali social del Teatro Carlo Felice.