Facebookdown e Whatsappdown, fuori uso i social di Zuckerberg

Sembra ci siano nuovi problemi per qunto riguarda Facebook, Wahatsapp ed Instagram con le persone che non riesco a connettersi, a postare, dialogare e messaggiare.

Insomma i social di Mark Zuckerberg sarebbero di nuono fuori uso.

Dapprima per chi utilizzava solo il cellulare si è creduto ad un assenza di segnale internet del 4g, poi verificata la situazione ci si è resi subito conto che l’assenza riguardava solo i social che utilizziamo per la maggiore ovvero, Facebook, Whatsapp ed Instagram.

Immadiatamente le persone si sono riverste sui gruppi di Twitter a commentare l’accaduto.

#facebookdown

#whatsappdown

Facebook and Instagram: “We’re sorry. Something went wrong. Please try again.”

Twitter: pic.twitter.com/tYmL2kzFOr

— FacebookDown (@UghFacebookDown) 13 marzo 2019