Facebook Pay, al via pagamenti digitali in Usa poi in altri Paesi

Facebook entra ufficialmente nel mondo dei pagamenti digitali e lo fa con Pay per gli utenti che utilizzano Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp.

Il sistema viene definito dallo stesso Mark Zuckerberg un servizio che “offrirà alle persone un’esperienza di pagamento comoda, sicura e coerente”.

Facebook Pay debutterà questa settimana negli Stati Uniti, per poi diffondersi in altri Paesi, potrà essere utilizzato per fare acquisti, effettuare donazioni o trasferire denaro.

“Facebook Pay – precisa la società – si basa su infrastrutture finanziarie e su partnership già esistenti ed è separato dal portafoglio Calibra che si appoggerà al network Libra, precisa la società”.

Il servizio supporterà la maggior parte delle principali carte di credito e debito, anche PayPal.

Per utilizzare Facebook Pay, sarà necessario aggiungere il metodo di pagamento dalle impostazioni dell’applicazione oppure sceglierlo quando si effettua un pagamento.

“Gli utenti – spiega in un post ufficiale Deborah Liu, Vice Presidente Marketplace and Commerce di Facebook – usano già i pagamenti sulle nostre app per fare acquisti, fare donazioni per una causa oppure mandare denaro.

Facebook Pay renderà più semplici queste transazioni, mentre continuerà a mantenere le informazioni di pagamento sicure e protette”.