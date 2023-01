Fabio Bongiorni presenta il suo ultimo libro a Chiavari

Venerdì 27 gennaio 2023, alle ore 18, presso Wylab a Chiavari (in via Davide Gagliardo), è in programma la presentazione del libro ‘Food Heroes. Storie straordinarie di protagonisti del gusto’, pubblicato da Sagep Editori.

L’autore, Fabio Bongiorni, sarà intervistato da Alberto Bruzzone, giornalista di ‘Piazza Levante’.

L’evento è a ingresso libero e la prenotazione del proprio posto, sino ad esaurimento, è consigliata, utilizzando la piattaforma EventBrite, oppure telefonando al numero 347 2502800.

In caso di rinuncia dopo la prenotazione, si raccomanda di avvisare, in modo da rendere il proprio posto nuovamente disponibile per altre persone interessate.

La scheda del libro. Sono racconti di storie epiche, coraggiose, storie di rivoluzioni e di intraprendenza, storie di personaggi che attorno al cibo hanno costruito imprese, nuove professioni, hanno cambiato le abitudini e la cultura alimentare, hanno percorso strade nuove e sconosciute o ripercorso in modo diverso gli stessi sentieri. Attraverso le loro vicende emergono territori e prodotti straordinari, cucine e coltivazioni, imprese, idee e sfide nell’ambito del cibo. Che mondi hanno cambiato le loro storie di innovazione, che cosa mangeremmo o berremmo senza alcuni di loro? I protagonisti: Riccardo Felicetti, dal trentino la pasta degli chef stellati – Valentina Masotti, da Vercelli la sommelier del riso – Luca Balbiano, vignaiolo digitale e le sue vigne urbane – Paolo Massobrio, e il suo movimento di appassionati del gusto – Lisa Casali, alimentazione e sostenibilità nell’era moderna – Teo Musso di Birra Baladin, ovvero il grande pioniere della birra artigianale – Liliana Allena, a rappresentare la Fiera del Tartufo e il grande esempio delle Langhe – Beppino Occelli, ovvero il mito del burro come una volta – Roberto Costa, una vita da cameriere e ambasciatore dell’Italia in UK – Roberto Panizza, il Re del pesto e il suo campionato mondiale – Davide Zoppi, una storia moderna di vino e di civiltà – Salvatore Pinga, come trasformare la pesca in un nuovo trend – Lorenzo Scandellari, e l’idea di Sfoglia Rina, il miglior tortellino di Bologna – Alessandro Frassica, il precursore del panino gourmet a Firenze – Massimo Bernardi, come rivoluzionare il mondo del giornalismo enogastronomico con Dissapore – Croco e Smilace, la coppia mitologica dello zafferano italiano – Chiara Manzi, nutrizionista con un’idea innovativa di dieta gourmet – Fratelli Bianconi, da Norcia il grande coraggio ed esempio di ospitalità – Patrick Pistolesi, a Roma i nuovi trend della mixology internazionale – Famiglia Cottarella, dal mondo del vino nuovi esempi di formazione per la ristorazione – Franco Pepe, semplicemente il più geniale e premiato pizzaiolo italiano – Pasquale Torrente, l’ambasciatore di Cetara e della sua colatura di alici – Bartolo l’Abbate, del gruppo Pescaria, il fast food dalla Puglia con furore – Pina Amarelli, la grande Signora della Liquerizia.

L’autore. Fabio Bongiorni, foodteller, da anni racconta storie di enogastronomia in occasione di eventi o attraverso i suoi canali digitali, presentando produttori, cuochi e personaggi del mondo agroalimentare, con ironia e leggerezza. Scrittore, autore del podcast ‘Food Circus’, prodotto da Vois e distribuito su tutte le piattaforme, autore e conduttore del format teatrale ‘Food Circus’, spettacolo di narrazione con ospiti del mondo enogastronomico. Imprenditore, organizzatore di eventi e consulente di marketing territoriale, ha curato da più di 20 anni innumerevoli rassegne a tema enogastronomico, progetti di marketing territoriale, ha seguito comunicazione e contenuti culturali e promozionali per brand e istituzioni. Specialista di innovazione, ha realizzato progetti di marketing ed eventi in ambito business e digital innovation, traguardando 30 eventi con destinazioni internazionali negli ultimi 8 anni.

