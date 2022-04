Fabio Andolfi trionfa con Primocanale Motori al Rallye Sanremo

La Liguria trionfa al 69° Rallye Sanremo con Fabio Andolfi e Manuel Fenoli. Sulle strade di casa l’equipaggio della R5 Evo di Primocanale Motori – Gruppo Spinelli ha compiuto un vero e proprio capolavoro aggiudicandosi la seconda prova del Campionato Italiano Assoluto Rally al termine di una seconda tappa in cui non sono mancati i colpi di scena e gli sconvolgimenti di classifica.

Dopo una prima giornata conclusa al quarto posto, Fabio Andolfi ha iniziato la seconda tappa con un successo sul Passo Teglia, dando inizio ad una rimonta che si è concretizzata con una prestazione strepitosa su un Colle Langan bagnato ed in condizioni particolarmente insidiose. Oltre 20 secondi rifilati ad Andrea Crugnola hanno portato Andolfi al comando per 1”8, che si sono ridotti a soli nove decimi dopo la prova conclusiva di Semoigo; un vantaggio minimo ma sufficiente per salire da trionfatore sul palco davanti al Casinò di Sanremo. Fabio Andolfi e Manuel Fenoli si trovano ora al terzo posto nella classifica del Campionato Italiano Assoluto Rally a quota 24 punti e si preparano ad essere protagonisti assoluti anche alla prossima gara, il Rally Targa Florio in Sicilia.

“Trionfare sulle strade di casa è un’emozione indescrivibile, ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo fatto la differenza sul bagnato, ringrazio tutti coloro che mi sostengono con questo progetto e che hanno reso possibile questo sogno di salire sul gradino più alto del podio di Sanremo” – ha dichiarato Fabio Andolfi appena sceso dalla sua vettura preparata e seguita in gara da MS Munaretto.

Il Progetto Liguria ideato da Maurizio Rossi, che ha Primocanale Motori e Gruppo Spinelli come main sponsor ai quali si aggiungono i partner tecnici Omp, Bell, Zeronoise e Michelin, si è dimostrato così vincente già al secondo appuntamento; la Liguria è al top del motorsport italiano ed il progetto che coinvolge diverse realtà locali contribuisce alla promozione di un territorio ricco di eccellenze in vari campi, da quello del turismo a quello dell’enogastronomia, passando per diversi settori economici come quello dello shipping e della logistica, che vede il Grippo Spinelli tra i leader mondiali. Primocanale Motori ha seguito integralmente in diretta i due giorni di gara, raccontando in TV, sul web e sui social un trionfo tutto ligure che resterà negli annali.