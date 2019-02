Fabio Andolfi, star della Racing for Genova Team alla Ronde Val Merula

C’è anche Fabio Andolfi tra i piloti che la scuderia Racing for Genova Team schiererà alla 6^ Ronde Val Merula, in programma sabato e domenica prossimi ad Andora. Quinto classificato nel 2018, quando una foratura lo privò della leadership, l’astro nascente savonese sarà al via con una Skoda Fabia R5, che gli sarà fornita dalla locale RSsport, ed in coppia con Simone Scattolin.

Quella di Andolfi non sarà l’unica Fabia R5 in lizza ad Andora con i colori della Racing for Genova Team: il sodalizio ligure, sempre molto partecipe nelle competizioni regionali e fresco di rinnovo della collaborazione con Europam per il 2019, proporrà anche quella della Pool Racing che sarà affidata a Maurizio Rossi e Marta De Paoli: terzo assoluto nel 2017.

Ci sarà poi un’altra vettura R5 “griffata” Racing for Genova Team: è la Ford Fiesta del Team D’Ambra con cui correranno Michele Guastavino e Laura Bottini: intenzionato a mostrare i progressi effettuati nel 2018, il giovane pilota savonese si propone anche per migliorare la decima posizione assoluta dello scorso anno.

Completano la squadra della Racing for Genova Team in lizza alla Ronde Val Merula altri cinque equipaggi, tra cui quello degli imperiesi Luca Fidale e Franco Revelli (Renault Clio Williams – A7) e quello formato dai veloci coniugi Lorenzo Mottola e Romina Mazzino (Renault Clio RS – N3), una “new entry” del sodalizio genovese molto attesa. Tutta da seguire sarà anche la gara dei genovesi Fabrizio Carabetta e Oreste Manzi, al via con la performante Honda Civic Type R di gruppo Racing Start Plus fornita dalla GrwAuto di Pier Paolo Grassano.

Con l’intenzione di iniziare bene la stagione, infine, saranno in gara anche i levantini Andrea Peirano e Giorgia Lecca (Peugeot 106 1400 – A5) e Paolo Garibaldi – Nicolò Franca (Peugeot 106 1400 – N1).