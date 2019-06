F1, ricorso Ferrari per penalità a Vettel in Canada

La Ferrari non ci sta in merito alla penalità subita da Vettel nell’ultima gara ed ha annunciato l’intenzione di presentare ricorso

La decisione dei giudici ha pregiudicato la vittoria del Gran Premio del Canada 2019 di Formula 1 del tedesco. La scuderia di Maranello ha 96 ore di tempo per presentare formalmente appello contro la sanzione.

Vettel, è stato penalizzato di cinque secondi per aver chiuso verso il muro Lewis Hamilton rientrando in pista dopo un lungo. Non avendo accumulato un vantaggio superiore alla sanzione, Vettel ha perso la vittoria pur avendo tagliato il traguardo per primo. Ma il ricorso dovrebbe appoggiarsi sul fatto che i precedenti non hanno mai portato ad una decisione simile. I tifosi del Cavallino sperano.

