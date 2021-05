F1 | GP Portimao: vince Hamilton, le dichiarazioni dei protagonisti

Seconda la Red Bull Verstappen, terza la Mercedes di Bottas, 6^ la rossa di Leclerc

Lewis Hamilton su Mercedes ha vinto il Gran Premio di Formula 1 del Portogallo, terza prova del 2021 in 1:34:31.421.

Sul circuito di Portimao, Lewis Hamilton ha preceduto la Red Bull di Max Verstappen e il compagno di scuderia Valtteri Bottas. Quarta l’altra Red Bull di Sergio Perez e quinto Lando Norris su McLaren. Sesto il ferrarista Charles Leclerc, mentre Carlos Sainz undicesimo.

“Si è trattato di una gara davvero difficile a livello fisico e mentale. Tenere tutto insieme, con questo vento era facile sbagliare.

Sono partito bene come Valtteri, poi ho perso la posizione nella ripartenza e non ero per niente felice di questo”… “Dobbiamo subito sintonizzarci sulla prossima gara. Non abbiamo troppo tempo per le analisi. Oggi non tutto è stato perfetto. Vedremo in quei settori dove possiamo migliorare cercando di replicare questo rendimento in pista”. Queste le parole di Lewis Hamilton al termine della gara che lo ha visto vincitore.

“Qualcosa su questa pista non si adatta alla nostra macchina e penso che in generale questo sia stato un weekend un po ‘fuori dal comune in termini di grip e ritmo generale. L’anno scorso sapevamo di non essere particolarmente forti qui, quindi quest’anno è andato un po ‘meglio e siamo riusciti a finire davanti a una Mercedes, ma non è stato abbastanza buono per ottenerle entrambe. Tuttavia, il secondo posto è ancora un buon risultato e abbiamo sempre saputo che questa stagione sarebbe stata altalenante in termini di piste su cui eravamo forti e quelle della Mercedes.” A dirlo Max Verstappen, giunto secondo al termine della gara in Portogallo e partito in terza posizione.

“Non sono stato bravo questo weekend, ma sono contento del sesto posto. Ho recuperato quanto non ho fatto, non potevo fare di più. Il weekend intero non è stato buono, è anche colpa mia se non siamo quinti”. Charles Leclerc ha, così commentato a Sky Sport il sesto posto con cui ha chiuso il GP del Portogallo.